Kameramann während Dreh von Giraffe getötet

Kameramann filmte schon früher in Reservat

Der Kameramann war mit Filmaufnahmen in der Wildnis gut vertraut. Er drehte ebenfalls in der Glen Afric Country Lodge die britische Serie „Wild at Heart“. Für seine Arbeit wurde er 2003 beim Filmfestival in Cannes mit einem Silbernen Löwen geehrt. Für den Film „The Forgotten Kingdom“, in dem auch Jackie Chan mitspielte, erhielt er 2014 den African Movie Academy Cinematography Award.