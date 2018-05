Spitzen der Republik gedachten der NS-Opfer

Van der Bellen mahnte in seiner Ansprache am Wiener Helmut-Zilk-Platz, „weder Auschwitz noch Mauthausen ist vom Himmel gefallen“. Die Entwicklung habe bereits viele Jahre vor dem Krieg begonnen und sei Schritt für Schritt erfolgt. Man gedenke dieser Tage den „Dutzenden Millionen Toten“, so der Bundespräsident, man denke aber auch „an einen Freudentag, an das Ende des Krieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus“.