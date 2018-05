Nach fiesem Check: Strong fällt monatelang aus

Der am Samstag so schwer verletzte Verteidiger Steven Strong kehrt am Sonntagabend nach Österreich zurück. Der KAC-Verteidiger hat sich bei der Eishockey-WM in Kopenhagen im Spiel gegen die Schweiz bei einem Kniecheck von Sven Andrighetto einen Seitenbandriss zugezogen. Zudem besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss, Klarheit gibt es aber erst nach einer MRI.