Gespann scheute: Frau (50) stürzt von Kutsche

Die Kutsche war in gemütlicher Fahrt auf einem Forstweg in Reith bei Seefeld im Bezirk Innsbruck-Land unterwegs. Als es an einer Wiese vorbeiging, in der andere Pferde weideten, begannen die der Kutsche vorgespannten Ponys plötzlich zu scheuen und galoppierten dann los. Dem Kutscher gelang es trotz aller Bemühungen nicht mehr, die Pferde zu mäßigen.