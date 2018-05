Potzmann vor Abschied: Sturm hat Ersatz im Visier!

Ohne Zweifel würde der Ex-Teamverteidiger zu Sturm passen: Er durchlief von 2001 bis 2013 die Sturm-Jugendausbildung, wurde von Franco Foda 2011/12 in der Champions League-Quali gegen Zestafoni und in der Europa League gegen AEK Athen eingesetzt. 2014 war er bei Wr. Neustadt unter Sportchef Günter Kreissl tätig, ehe er bei Rapid richtig durchstartete, dann zu Salzburg wechselte, dort aber als Linksverteidiger an Andreas Ulmer nicht vorbeikam.