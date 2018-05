Nun Roboterauto von Google in Unfall verwickelt

Ein Roboterwagen der Google-Schwesterfirma Waymo ist am Wochenende in einen Unfall verwickelt worden, der von einem menschlichen Fahrer verursacht wurde. Das Unternehmen veröffentlichte ein Video (siehe oben) von der Kamera am Dach des selbstfahrenden Wagens, um zu beweisen, dass die Schuld beim Unfallgegner liegt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, der Waymo-Fahrer trug leichte Verletzungen davon.