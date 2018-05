Valencia hat trotz Pleite Top-4-Platzierung sicher

Valencia hat sich den vierten und letzten Champions-League-Platz in der spanischen Primera Division gesichert. Das Team von Trainer Marcelino verlor am Samstag zwar auswärts bei Villarreal knapp 0:1, profitierte aber von einem Ausrutscher von Betis Sevilla. Der Fünfte verlor bei Athletic Bilbao 0:2 und kann Valencia mit acht Punkten Rückstand in den letzten zwei Runden nicht mehr einholen.