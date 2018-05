Krems steht als vierter Halbfinalist fest

In der WHA löste Cupsieger UHC Stockerau in der 21. und vorletzten Runde des Grunddurchgangs das zweite Finalticket. Nach einem 28:26 beim UHC Eggenburg ist man Zweiter hinter Serienmeister Hypo NÖ. Die 22. Runde geht am 11. Mai in Szene, das Finale am 16./19. Mai.