Frontal-Crash: Geländewagen überschlug sich

Der Pkw des Pensionisten, in dem sich auch dessen 76-jährige Ehefrau befand, kam quer zur Straße, über beide Fahrstreifen, zum Stillstand. Alle Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Klinikum Schwarzach gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B311 war zeitweise gesperrt, es kam zu Staus.