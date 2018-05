Alonso siegt bei Langstrecken-Debüt in Spa

Fernando Alonso hat bei seinem ersten Auftritt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) den ersten Sieg eingefahren. Der spanische Toyota-Pilot gewann am Samstag mit dem Schweizer Sebastian Buemi und dem Japaner Kazuki Nakajima das Sechs-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps. Alonso will heuer zusätzlich zur Formel-1-WM fünf WEC-Bewerbe absolvieren. Dominik Kraihamer wurde Fünfter.