„Floriani“ verhinderte großes Unglück

Das bedeutet, dass der Blitz nicht ins Haus, sondern in eine vorbeiführende Stromleitung eingeschlagen hatte. Auf diese Weise wurde ein Elektrokabel im ersten Stock des Hauses getroffen. Schönlieb: „Das muss bereits Freitagabend passiert sein; es war nämlich gegen 18.30 Uhr zu spüren, dass irgendwo in der Gemeinde ein Blitz eingeschlagen hatte.“Danach hatte es in der Leitung bis Samstagmittag geglost und geschmort. Schönlieb: „Zum Glück für das Ehepaar ist das Erdgeschoß noch bewohnbar.“