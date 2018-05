Ed Sheeran: Alle liegen dem Topstar zu Füßen

Musikalischer Magier

Doch dem 27-Jährigen gelingt das Kunststück, eine gigantische Bühne ganz alleine zu füllen, ein Stadion bis auf den letzten Platz in seinen Bann zu ziehen. Nur ein Mann, seine Gitarre und ein paar Pedale - mehr braucht Sheeran nicht. Keine Band, keine Backgroundsänger, er macht alles selbst mit seinen Loop-Pedalen. Nur auf eine aufwendige Video- und Lichtshow verzichtet auch Sheeran nicht - und lässt sich zu Mega-Hits wie „Castle On The Hill“, „Perfect“, „Photograph“, „Shape Of You“, „Galway Girl“ u. v. m. ins perfekte Licht rücken. Er alleine bringt die Menschen zum Tanzen, Singen und sorgt für ganz, ganz große Gefühle im Stadion. Und am Ende würden einige (der sehr zahlreichen) verzückten weiblichen Fans wohl am liebsten tatsächlich in den süßen, so gnadenlos sympathischen Superstar „hineinbeißen“. Zum Glück gibt es ja Donuts.