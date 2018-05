Nullnummer! Wiener Austria verpasst Europacup

Holzhauser nicht in der Startelf

Ihren vorerst letzten Heimauftritt im ungeliebten Ausweichquartier im Prater - der Heimauftritt gegen Salzburg in Runde 36 steigt voraussichtlich in Wiener Neustadt - gestaltete die Austria zunächst stürmisch. Von der ersten Minute an versuchte die Elf des um einen langfristigen Vertrag kämpfenden Trainers Thomas Letsch, die Admiraner früh zu stören. Ein Name fehlt bei den Violetten: Raphael Holzhauser, der - wie diese Woche bekannt wurde - die Austria mit Saisonende verlässt, saß auf der Bank. Die Sache lasse ihn nicht kalt, Holzhauser sei „nicht zu 100 Prozent bereit“ sagte Letsch vor Anpfiff gegenüber Sky.