60 Kilogramm schwerer Tumor aus Eierstock entfernt

Patientin verließ Klinik bereits zwei Wochen nach OP

In einer Klinik im Ort Danbury anderthalb Autostunden nördlich von New York bereitete ein Team aus 25 Ärzten die Operation vor. Bei dem fünfstündigen Eingriff wurden der Tumor und ein Eierstock der Frau entfernt. Zwei Wochen später wurde sie entlassen und wird sich laut Einschätzung der Ärzte vollständig erholen. Der Tumor selbst ist derzeit Objekt zahlreicher Untersuchungen. Die Ärzte wollen herausfinden, warum die Wucherung so rasant gewachsen ist.