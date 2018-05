Darum saß Holzhauser im Heimspiel auf der Bank

Wie Trainer Thomas Letsch im Sky-Interview erklärte, fühlte sich Holzhauser nach der Bekanntgabe seines Abschieds aus Wien nach Saisonende „nicht hundertprozentig bereit“. So nahm der 25-Jährige die Reservistenrolle auf eigenen Wunsch an: „Wir brauchen Spieler auf dem Platz, die körperlich als auch mental zu hundert Prozent fit sind. Raphael kam auf mich zu und hat gemeint, die ganze Sache lässt ihn doch nicht so ganz kalt und er fühlt sich nicht hundertprozentig bereit. Deswegen haben wir gesagt, er spielt nicht. Ich weiß aber, wenn er von der Bank kommen wird, dass er dann da ist. So sind wir verblieben, das ist der Grund, warum er draußen sitzt.“