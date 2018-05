Zeig Schnauze

Der erfolgreiche Hunde- und Katzenfutterproduzent unterstützt damit effektiv Tierheime in ganz Österreich, und jeder Tierfreund kann dabei mitmachen! Und zwar ohne dafür auch nur einen Cent in die Hand nehmen zu müssen! So funktioniert es: Einfach ein witziges Foto mit einem Tier machen und auf der Homepage www.purina.at/zeigschnauze hochladen, Für jedes Bild, für jedes einzelne „Like“ oder „Share“ spendet Purina einen Napf voll Futter. Man kann die Bilder auch mehrfach „liken“ und dadurch die Menge an Spenden noch erhöhen.