Österreich-Gruppe: Frankreich besiegt Weißrussland

In der Gruppe B in Herning kassierte Südkorea bei seinem Debüt in der A-WM eine 1:8-Niederlage gegen Finnland. Die Finnen gingen durch zwei Unterzahl-Treffer von Sebastian Aho (4.) und Teuvo Teravainen (6.) früh in Führung und kamen zu einem lockeren Sieg gegen den Aufsteiger. Im ersten Samstag-Spiel besiegte Lettland Norwegen nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 nach Verlängerung.