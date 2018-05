Liebeserklärungen an eine zeitlose Art des Reisens

„Es war einfach eine Marktnische“, gibt Harald Scherz zu. Der heute 67-Jährige war eigentlich gar kein Eisenbahn-Fan, als er 1990 damit anfing, Filme über Züge zu drehen. Damals kamen so genannte „Special Interest“-Videokassetten groß in Mode, und Scherz, der davor Musikvideos mit den Stoakoglern oder auch Kabarett-VHS produziert hatte, spezialisierte sich als Erster in Österreich auf die Eisenbahn.