Viviani siegt im Giro-Massensprint in Tel Aviv

Viviani feierte erst seinen zweiten Tagessieg in seiner Heimat-Rundfahrt, bei der die ersten drei Abschnitte diesmal in Israel ausgetragen werden. Das Rosa Trikot ging in den Besitz von Dennis über. Im Auftakt-Zeitfahren in Jerusalem zwei Sekunden hinter Tom Dumoulin Zweiter, übernahm der 27-Jährige dank dreier Bonussekunden bei Zwischensprints die Gesamtführung vom Niederländer.