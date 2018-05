Circuszentrum schon jetzt ein Erfolg

„Es ist unglaublich schön und aufregend, dass wird dieses Projekt realisieren konnten. Ein Traum geht in Erfüllung“, sagt Evelyne Daxner-Ehgartner, Obfrau der Cirkusschulen in Österreich. Auf 800 Quadratmetern ist in Salzburg-Gnigl das modernste Trainingszentrum in Mitteleuropa entstanden. Bereits im Februar übersiedelten die ersten Gruppen in die neue Bleibe, die alles bietet, was eine Artisten-Herz höher schlagen lässt. Für Boden-, Luftakrobatik, auf Tanzflächen, Trampolins bis hin zur Schnitzelgrube gibt es für die Sportler alle Möglichkeiten ihr Können zu verbessern. Über 200 Akrobaten von Klein bis Groß nützen bereits das Trainingszelt. „Vorher waren die Gruppen in fünf verschiedenen Turnhallen aufgeteilt“, erklärt der Geschäftsführer der Circusschulen Wilfried Haertl. Wie groß der Andrang ist zeigt sich an dem Ansturm der Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 15 Jahren. Wolfgang Neumayer vom Verein MOTA, der das Zentrum betreibt: „Wir haben in dieser Altersgruppe bereits einen Aufnahmestopp. 80 Kinder stehen bei uns auf der Warteliste.“ Den Zuspruch erklärt er sich mit der hohen Qualität des Trainings, welches sehr kindergerecht und pädagogisch aufgebaut ist.