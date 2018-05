Der neue Jugendschutz hat noch Kinderkrankheiten

Was passiert mit 17-jährigen Rauchern?

Ab wann das Jugendschutzgesetz in Kraft treten wird, ist ungewiss. Das Ministerium strebt den 1. Jänner 2019 an. Dann soll auch das Rauchverbot auf 18 Jahre angehoben werden. Derzeit völlig unklar ist, ob ein Ende Dezember 17-Jähriger Raucher auch Anfang Jänner dann noch zum Glimmstängel wird greifen dürfen.