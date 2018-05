Bauboom auf den Tiroler Radwegen

In den kommenden Jahren werden insgesamt 155 Kilometer Radwanderwege gebaut oder saniert. Das Land fördert den Ausbau mit bis zu 80 Prozent. Der Inntalradweg bekommt einige neue Seitenarme. Zu den umfassendsten Projekten gehören Radwege im Paznaun, im Stanzertal, im Ötztal, im Stubaital und auf der Eibergstrecke. In der „Tiroler Krone“ am Sonntag werden die wichtigsten und schönsten neuen Radwanderwege für Pedalritter vorgestellt: Wann sie fertig sind, wo sie verlaufen, welche Visionen und fernen Ziele jenseits der Landesgrenzen die Projektbetreiber haben.