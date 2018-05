Warum nicht Schwarz-Blau, Herr Haslauer?

„Krone“: Herr Landeshauptmann, vor einer Woche haben Sie noch mit Sebastian Kurz über den Wahlsieg der ÖVP gejubelt, mittlerweile haben Sie klar gemacht, dass Sie mit der FPÖ in Salzburg nicht regieren wollen. Kann man dem Parteichef so einfach einen Wunsch abschlagen?

Wilfried Haslauer: Es war nicht sein ausdrücklicher Wunsch, und er hat auch keinerlei Druck ausgeübt. Ich habe ihn lediglich so interpretiert, dass es ihm, verständlicher Weise, lieber gewesen wäre, wenn es Schwarz-Blau gegeben hätte. Die Regierung wird aber in Salzburg gebildet, nicht in Wien.