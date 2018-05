Marseille-Star: Salzburg ist besser als Leipzig!

Er spielte in der deutschen Bundesliga für Hoffenheim, Wolfsburg und den großen FC Bayern, hat zudem zahlreiche Länderspiele für die brasilianische Mannschaft am Konto. Luiz Gustavo hat in seiner Fußballer-Karriere schon einiges erlebt. Am Donnerstag zog er mit Marseille nach einem dramatischen Halbfinal-Duell mit Red Bull Salzburg ins Europa-League-Finale ein. Nach dem Thriller sparte Gustavo nicht mit Lob für die Salzburger „Bullen“.