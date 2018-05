Ein Sommerfest voller modischer Highlights

„Die besondere Qualität und die Herstellung in Europa ebenso wie die Verwendung hochwertiger Pflegeprodukte steht bei uns an erster Stelle“, sagte die Veldener La Biosthetique-Inhaberin Ingrid Bein bei ihrem trendigen Sommerfest am Gemonaplatz, bei dem auch die Models von UNIKAT sowie Miss Kärnten 2018 Johanna Zarka in den Genuss einer einzigartigen Pflegebehandlung und eines erstklassigen Stylings kamen. Vor dem Store konnten alle Gäste und Modeschau-Bewunderer nicht nur der Musik von Gerry T. lauschen, sondern auch die feurigen Tanzkünste der Salsa Dance Group aus Villach bewundern.