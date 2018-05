Grazer Moschee außen bis Ende 2018 fertig

Bald schon wird die große Moschee, die in der steirischen Landeshauptstadt errichtet wird, so aussehen wie auf den Renderings - zumindest von außen. Bis Ende des Jahres wird die Fassade montiert. Und auch das Wasserbecken, in dem die Moschee stehen wird, soll bis dahin fertig sein. Bis wirklich alles fertig ist, wird aber noch viel Wasser die Mur hinunterfließen.