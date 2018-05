In London Ideen für Linzer Technik-Schau sammeln

Maschinenbau in England, Antibiotika-Resistenz, Mondfahrt, Kindergeburtstag - das Science Museum in London bietet viel und das jeden Tag bei freiem Eintritt. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Reinhold Kräter sahen sich das an, um Ideen für eine Technikschau in Linz zu sammeln. Die „Krone“ war mit dabei.