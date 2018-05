Blitz entzündete Hausdach

Wolkenbrüche - mit Mengen von bis zu 104 (!) Liter pro Quadratmeter - gingen in der Nacht auf Samstag über weite Teile der Steiermark nieder. Begleitet wurden sie von zahlreichen Blitzen. In Seggauberg, Gemeinde Kaindorf an der Sulm, schlug gegen 0.15 Uhr ein Blitz ins Dach eines erst 2016 errichteten Hauses ein. 50 Feuerwehrleute standen im Einsatz.