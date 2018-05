Auer bei DTM-Saison-Auftakt in Hockenheim Zweiter

„Es war okay. Ich gratuliere Gary und dem Mercedes-Team“, meinte Auer. In seinem letzten DTM-Jahr hat Autohersteller Mercedes ein Ausrufezeichen gesetzt, und alle Spekulationen, man würde die Rennserie nicht mehr so ernst nehmen, beiseite geschoben. „Nach dem Boxenstopp war ich Zweiter“, sprach der Neffe von DTM-Boss Gerhard Berger jene Situation an, die ihn am Ende nicht ganz so glücklich dreinblicken ließ.