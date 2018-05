Österreich verliert Auftakt-Krimi gegen Schweiz

Die Schweizer drängten Österreich vor 5019 Zuschauern in Kopenhagen zunächst in die Defensive, verzeichneten in den ersten zehn Minuten 10:1-Torschüsse - der einzige rot-weiß-rote Torschuss war aber zugleich die beste Chance in der Startphase: In Unterzahl nahm Spannring Hofmann an der gegngierschen blauen Linie die Scheibe ab, lief alleine auf Genoni, scheiterte aber am Schlussmann der Eidgenossen (3.).