Sebastian durfte endlich raus aus Intensivstation!

„Er ist am Weg der Besserung - wir sind so froh, dass es gut ausgegangen ist“, berichtet Vater Markus L. über den Leidensweg seines Sohnes. Sebastian war am vergangenen Sonntag in höchster Lebensgefahr geschwebt. Durch ein Dohlennest war es im Haus seiner Großeltern in Waizenkirchen zu einem Kaminbrand gekommen. Als die Großmutter (68) am Morgen den Küchenholzherd angeheizt hatte, konnte der Rauch nicht entweichen, machte die beiden Kinderzimmer im ersten Stock zu Todesfallen.