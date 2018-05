Ein expressionistischer Fiebertraum im Irrenhaus

Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens

Auftakt war am Freitag Abend im BRUX/Freies Theater in Innsbruck mit dem Werk „Nullmensch“. Autor Jovica Letic begibt sich unter der Regie von Klaus Rohrmoser (Ausstattung: Salha Fraidl) auf eine Suche nach dem Sinn des Lebens. Schauplatz ist eine Irrenanstalt - ein Irrenhaus, das sich die Protagonisten Stück für Stück selber bauen. Skurrile, über weiter Strecken verstörend wirkende Bilder, lassen den Zuschauer in diese Unterwelt eintauchen. In eine Welt, in der man oft nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden kann. Es ist ein Abtauchen in die Abgründe geschundener Seelen. Der Zuschauer wird im Laufe des Stückes eins mit dem Werk. Ganz brutal wird es, wenn Klaus Rohrmoser immer wieder Filme einspielen lässt. Schwarz-Weiß-Filme von Omar Borubaev (Licht und Ton: Lorenz Delago). Harte Schwarz-Weiß-Filme - nicht nur vom Inhalt her, sondern auch von der Technik. Wie ein Horrorfilm aus den 1950er-Jahren. Genial. Aber ein Albtraum!