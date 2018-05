AK-Chefin: „Gleiche Mindestsicherung für alle“

Die neue Arbeiterkammer-Chefin Renate Anderl betrachtet die Reformpläne der türkis-blauen Regierung als „Angriff auf einen Staat, der Menschen in Not auffängt und hilft“, wie sie erst kürzlich im „Krone“-Interview zum Ausdruck gebracht hat. Die 55-Jährige wird wohl ihre roten Boxhandschuhe, die sie von ihrem Vorgänger Rudolf Kaske bei ihrer Amtseinführung überreicht bekam, bald überziehen müssen. Im Ö1-„Mittagsjournal“ stellte sie nämlich klar, dass sie mit Einsparungen bei der Arbeiterkammer und einer Kürzung der Mindestsicherung für Flüchtlinge nichts anfangen kann. „Ich glaube, dass die Mindestsicherung ein Auffangnetz ist für alle Menschen und ich würde hier keinen Unterschied machen“, so Anderl im Radio-Interview.