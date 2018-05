Heim-Blamage für Stögers BVB, HSV am Abgrund!

Für Dortmund sieht es zwar gut aus, theoretisch können aber noch Hoffenheim (0:2 in Stuttgart) und Bayer Leverkusen (0:0 in Bremen) am drittplatzierten BVB vorbeiziehen. In der kommenden Woche kommt es in Hoffenheim zum direkten Duell gegen Dortmund. Hannover 96 entledigte sich mit einem 3:1-Sieg gegen Hertha BSC aller Sorgen, noch in die Relegation zu müssen. Martin Harnik gelang in sehenswerter Manier in der 4. Minute der erste Treffer der Partie, für den Ex-ÖFB-Teamstürmer war es das achte Saisontor.