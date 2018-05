KTM: Oliveira steigt in MotoGP-Klasse auf

Oliveira hatte 2015 in seinem ersten Jahr in der Moto3 sechs Siege gefeiert und nach dem danach vollzogenen Wechsel in die Moto2-Kategorie 2017 dreimal gewonnen. „Es ist früh in der Saison, aber ich bin richtig glücklich, dass KTM schon genug von mir gesehen hat, um mir zu vertrauen. Ich glaube, ich verdiene die Chance in der MotoGP“, sagte Oliveira.