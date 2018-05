44 jugendliche Polen flohen in Ebensee vor Flammen

Beißender Rauch weckte die schlafenden Schüler

Die Buben und Mädchen schliefen tief und fest, als sie um 3 Uhr früh Feuerschein und beißender Rauch weckten. Unmittelbar beim Gebäude stand ein Papiercontainer in Brand. Die Jugendlichen weckten ihre in einem anderen Raum schlafenden Lehrkräfte. „Die Kinder waren in Panik, wir haben sie sofort alle ins Freie gebracht“, schildert deren Deutschlehrerin.