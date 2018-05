Diese Mercedes-S-Klasse ist fürs Meer gebaut

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft - seit dem Ende der von Jürgen Schrempp geplanten Welt AG hat Mercedes die ursprüngliche Bedeutung des Sterns ein bisschen außer Acht gelassen und sich allein auf die Straße konzentriert. Doch ihrem Chief Creative Officer Gorden Wagener sei Dank, rücken die anderen Elemente so langsam wieder ins Bewusstsein der Schwaben: Mit seiner vergleichsweise jungen „MB Style“-Abteilung erobert der Designchef peu a peu auch den Rest der Luxuswelt. Nachdem seine Truppe für die echten Highflyer im Jetset bereits einen Hubschrauber gestaltet hat, geht nun auch noch die S-Klasse baden. Denn gemeinsam mit dem eigens für dieses Projekt gegründeten Bootsbauer Silver Arrows Marine hat Wagener ganz nach dem Vorbild des Mercedes-Flaggschiffs eine neue Luxusjacht entworfen, die nach bald fünf Jahren Entwicklungszeit nun endlich in See stechen soll. Über 14 Meter lang und mit einem Preis von 2,5 Millionen Euro deutlich teurer als die eher klassische Konkurrenz zum Beispiel von Riva will sie den Mercedes-Stern dann auch über dem Meer wieder strahlen lassen.