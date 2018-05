Einjähriger in Kinderkrippe brutal geschlagen

Noch am Montagnachmittag stellt Tiffany Griffin ein Livevideo auf Facebook - in dem sie noch in der Kinderkrippe in Indianapolis mit ihrem verletzten Sohn am Arm zu sehen ist. „Ich wollte gerade mein Baby aus dem ,KiddieGarden abholen‘ - und so sieht er jetzt aus“, klagt Mama Tiffany in dem Video, das bisher rund 360.000 Mal angesehen und 8700 Mal geteilt wurde.