Putins U-Boote im Atlantik: Datenkabel als Ziel?

Können Datenkabel angezapft werden?

Einem Bericht des „Business Insider“ zufolge sei das russische U-Boot „Yantar“ in der Nähe eines streng geheimen Datenkabels, welches Europa mit den USA verbindet, gewesen, während daran Reparaturarbeiten verrichtet worden seien. Als im November 2016 ein U-Boot repariert wurde, das den Datenverkehr der am Golf angrenzenden Staaten gewährleistet, soll die „Yantar“ ebenfalls zugegen gewesen sein. Unklar ist, was das russische U-Boot dort gemacht hat. Es soll jedoch dazu fähig sein, Datenkabel anzuzapfen.