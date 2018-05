Diktator Kim passt seine Zeitzone an Südkorea an

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un hat an der Uhr gedreht: Nach der Annäherung an Südkorea, mit dem sich das Land noch offiziell im Krieg befindet, hat sich der Machthaber dazu entschlossen, die Zeitzone wieder an seinen Nachbarn anzupassen. Seit dem Jahr 2015 tickten die Uhren in Nordkorea um eine halbe Stunde anders.