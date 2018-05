Pick-Up aus acht Metern Tiefe geborgen

Die Sicherung und Anhebung des Fahrzeuges mittels Bergekissen gestaltete sich für die Einsatztaucher in der starken Strömung äußerst schwierig. Nachdem dies gelang, wurde der Pick-Up bis zum Anlegebereich in Lippitzbach geschleppt und dort am Freitag um 22.15 Uhr mit einem Kran des Österreichischen Bundesheeres ans Ufer gehoben. Der Pick-Up war beim Unfall schwer beschädigt worden. Nach dem Anhänger mit den noch darauf vermuteten Rindern wird im Laufe der nächsten Woche weiter gesucht. Er dürfte weiter abgetrieben worden sein, da aufgrund der starken Regenfälle die Schleusen bei den Kraftwerken geöffnet werden mussten. Die Tiertragödie hatte sich - wie berichtet - am Donnerstag bei Völkermarkt ereignet. Ein Landwirt (55) aus Ruden war mit seinem Pick-Up samt Anhänger und vier Jungrindern in Wernzach in die Drau gerutscht. Der Landwirt konnte abspringen und eines der Kälber aus dem Wasser retten. Der Feuerwehr gelang es, ein zweites Jungrind zu bergen.