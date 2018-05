Salihis Traum-Freistoß in Minute 96 hier im VIDEO

Wiener Neustadt blieb in der 32. Erste-Liga-Runde vor eigenem Publikum lange Zeit unter den Erwartungen und konnte Schlusslicht WAC nur selten in Bedrängnis bringen. Am Ende besorgte Hamdi Salihi mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 96. Minute noch den Sieg. Das Traumtor und alle Highlights gibt‘s hier im Video.