Rapid: Murg ist der Schlüssel

Max Hofmann ist gesperrt, Galvaos Rückkehr nach einer Kapselverletzung möglich - sonst müssten Müldür oder Petsos in der Innenverteidigung ran. Tormann Strebinger rechnet in Pasching mit spielbestimmenden Gästen - “wenn nicht, müssen wir über Härte in die Partie finden.„ Weil nach dem Cup-Aus nur noch Platz drei als Saisonziel bleibt. “Dafür werden wir alles raushauen", verspricht Djuricin.