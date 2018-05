Salzburg-Stars vor Abgang, Bullen bleiben gelassen

Samassekou, Caleta-Car, Berisha und Co.

Vor Abgang: Samassekou, Salzburgs wertvollster Spieler, seit zwei Jahren Stammspieler, ist „schon“ 22 Jahre alt. Verbleib? Ausgeschlossen - Zeit für neue Aufgaben! Caleta-Car hätte schon im Winter für zwölf Mille zu Spartak Moskau gehen können - nach diesem Frühjahr stehen dem Innenverteidiger die Türen in richtig große Ligen offen. Was auch für Berisha, Haidara und sogar Lainer gilt. Den Rechtsverteidiger soll die Insel rufen.