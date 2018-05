Semenya startet in Doha mit Jahresweltbestzeit

Die Leichtathletik-Eliteserie umfasst in diesem Jahr 14 Stationen. Österreich ist bei den ersten Meetings nicht vertreten, da der Diskuswurf der Herren erstmals am 31. Mai in Rom im Programm ist. Lukas Weißhaidinger ist mit dem am 15. April auf Teneriffa aufgestellten österreichischen Rekord von 68,21 m aktuell Vierter der Jahresweltbestenliste.