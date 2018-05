600 Millionen Euro! Mega-Angebot für Formel E

Formel-E-Geschäftsführer Alejandro Agag hat ein Angebot über 600 Millionen Euro für die Komplettübernahme der Elektro-Rennserie gemacht. Das bestätigte am Freitag ein Sprecher. In einem Brief an den Vorstandsvorsitzenden habe Agag geschrieben, er glaube an die Zukunft der Formel E und dieses Angebot sei ein Ausdruck seines Glaubens an diese.