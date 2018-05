Bierhoff: Keine WM-Deadline für Goalie Neuer

Die Deadline für die Bekanntgabe des finalen 23-Mann-Kaders für die Endrunde in Russland ist der 4. Juni. Zwei Tage vor dem Ablauf der Meldefrist beim Weltverband FIFA bestreiten die Deutschen am 2. Juni noch ein Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich. In diesem könnte der 32-jährige Neuer nach seinem Mittelfußbruch ein Comeback im Spielbetrieb feiern, falls er bei den Bayern bis dahin nicht zum Einsatz gekommen ist.