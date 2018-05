Russland startet mit 7:0-Sieg - USA schlägt Kanada

Von den drei Gold-Favoriten bei der Eishockey-WM in Dänemark haben am ersten Tag Olympiasieger Russland und Titelverteidiger Schweden souverän gewonnen, Kanada bezog dagegen eine Niederlage. Russland, am Sonntag zweiter Gegner der Österreicher, deklassierte in Kopenhagen Frankreich mit 7:0, Schweden besiegte ebenfalls in Gruppe A Weißrussland 5:0. Kanada unterlag den USA 4:5 nach Penaltyschießen.