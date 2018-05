OPCW-Inspektoren haben Arbeit in Syrien beendet

Die Experten hätten ihre Arbeit vor Ort abgeschlossen, hieß es am Freitag aus dem Verteidigungsministerium in Moskau. Bereits zuvor hatte es in diplomatischen Kreisen geheißen, dass die OPCW-Experten am Donnerstagabend an den Hauptsitz ihrer Organisation in Den Haag zurückgekehrt seien. Die russische Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa meinte am Freitag, ihr Land unterstütze die Arbeit der OPCW-Experten weiterhin - „vor allem in Sicherheitsfragen“.