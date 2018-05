Innsbruck gewinnt Derby - Salihi-Tor in Minute 96

Wacker vor Bundesliga-Rückkehr

Der FC Wacker Innsbruck hat den Aufstieg in die Bundesliga so gut wie in der Tasche. Der Spitzenreiter der Erste Liga besiegte Wattens am Freitag im Tiroler Derby mit 2:0. Ein Doppelschlag durch Zlatko Dedic (57.) und Florian Jamnig (61./Elfmeter) brach den Widerstand der lange Zeit konzentriert verteidigenden Gäste. Amtlich kann die Bundesliga-Rückkehr in einer Woche gegen Ried werden.